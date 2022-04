HIINA ⟩ Eestlannad keset karantiini pandud Shanghaid loodavad olukorra leevenemist hiljemalt maiks.

Valitsuse poolt saadetud toidupakk. FOTO: Foto: Kadri Karolin Kõuts

Kõuts märgib aga, et kuna varakamad shanghailased on ilmselt ostnud kokku suurtes kogustes kaupa, on probleeme mõningate eluks vajalike tarbekaupadega seepidest tualettpaberini. Lisaks on paljud ennekõike vanemad inimesed harjunud igal hommikul käima turul ja neile on olukord emotsionaalselt eriti raske. «Nad on harjunud turult oma igapäevaselt vajaliku kraami kätte saama ja see on olnud ka tähtis koht suhtlemiseks, see on olnud kohaliku kultuuri osa.»

Kardetakse «koroonahaiglaid», tsensoreid enam mitte

Kuigi kuni pühapäevani ei olnud Shanghais registreeritud ametlikult ühtegi koroonasurma – väide, millesse suhtutakse skeptiliselt, sest teadaolevalt on linna hoolde- ja vanadekodudes surnud viimasel ajal palju patsiente –, näeb protokoll ette kõigi positiivseks osutunute saamist spetsiaalsetesse «karantiinihaiglatesse», mille tingimusi kirjeldatakse ebainimlikena. «Kui aasta tagasi kardeti Hiinas Covidit nagu tuld, siis nüüd uuema Omikroni lainega ei karda hiinlased mitte viirust ise, vaid meetmeid, mis praeguse «võitlusega» kaasnevad,» ütleb Kõuts. «Eurooplased võivad mõelda, et meil oli ju ka eriolukord, kuid see, mis Hiinas hetkel toimub on ikka hoopis teine tase.» Knut kinnitab sama: «Kardetakse positiivset PCR testi tulemust ning et saadetakse karantiinilaagrisse. Paar tuttavat, kes on karantiinilaagrisse sattunud, et hoia end tagasi, kirjeldades sealseid õudseid tingimusi.»

Kuigi Hiina internet on valitsuse poolt tõhusalt tsenseeritud, on loomuldasa isepäised shanghailased muutunud väga kartmatuks. «Kui varem oli harv näha, et tavalised inimesed poliitikat arutavad, siis praegu on üsna üllatav näha, kui kartmatult kõike kritiseeritakse,» ütleb Knut. «Absoluutselt kõik Shanghai elanikud, kellega olen kokku puutunud, ei hoia end tagasi Shanghai linnavalitsuse sõimamisega.»

Kiirtestid, mida Shanghais jagatakse kõigile elanikele: üks test igaks päevaks. FOTO: Foto: Kadri Karolin Kõuts

Knut märgib, et inimesi on ajanud vihale kuuldused «liiga paljudest juhtumitest, kus inimesed ei saanud arstiabi kriitilisel momendil lockdown'i tõttu» ning asjaolu, et meditsiinisüsteem on ülekoormatud, kuigi enamus uutest COVID haigusjuhtumitest on asümptomaatilised. Rahuolematus ja protest kaob sotsiaalmeediast tsensorite abiga kiiresti, kuid Kõuts mainib, et kuivõrd inimesed veedavad praegu suure osa oma ajast on-line, jõuab ka kiiresti ärakeelatav sõnum levida paljudeni. Hiinlastel on ka komme teha postitustest ruttu screenshot´e, et neid hiljem uuesti jagada. «Internetikasutajad leiutavad iga päev uusi viise, kuidas tsensoritest mööda pääseda ja oma sõnumeid levitada. Võib väita, et on toimumas mingit sorti social awakening.»

Meetmete muutumist loodetakse mais