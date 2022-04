KÕRBEEKSOOTIKA ⟩ Taskukohane võimalus reisida «määratlemata staatusega alale»

Septembrist kuni algava aasta veebruarini võivad reisientusiastid üsna soodsalt külastada Lääne-Saharat, mis justkui on omaette riik, kuid samas ka pole: kuigi välja kuulutatud on Sahara Araabia Demokraatlik Vabariik, on Wikipedia definitsiooni kohaselt Lääne-Sahara « de facto osaliselt Maroko poolt okupeeritud määratlemata staatusega ala Aafrika looderannikul».

Siiani ei ole Lääne-Saharasse saamine olnud just väga lihtne ning näiteks algusega Tallinnast on Lääne-Sahara suurimasse linna ehk veidi enam kui saja tuhande elanikuga Ed Dâkhlasse avaldanud vaid üksikud lennukompaniid, kusjuures hinnad jäävad tuhande euro kanti suuna kohta ning ümberistumisi tuleks teha näiteks Soomes, Qataris ja Marokos või Soomes, Hispaania mandriosas ja Kanaari saartel.

Märksa lihtsama ja odavama reisivõimaluse loovad oneWorld allianssi kuuluva Royal Air Maroc´i otselennud Ed Dâkhlasse Pariisi Orly lennujaamast, mis toimuvad igal teisipäeval. Lennud on tegelikult olemas juba praegugi, kuid soodsaimad edasi-tagasi hinnad alates 148 eurost on leitavad alles sügiseks või talveks. Kes soovib ühe suuna piletit, võib selle osta 95 euro eest, ka on võimalik Lääne-Sahara külastamist kombineerida reisiga Maroko sellistesse tuntumatesse linnadesse nagu Marrakech, Agadir, Casablanca või Laayoune, kust õhusild Ed Dâkhlasse samuti olemas. Pariisi saamiseks tuleks osta eraldi piletid, kusjuures valida on nii Ryanairi kui ka airBalticu otselendude vahel. Tõsi, kumbki neist ei lenda Orly lennujaama, mida kasutab Lääne-Sahara liinil Royal Air Maroc.