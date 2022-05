LAPIMAA ⟩ Poromaffia ja suusamemmed

Saamide telgis lõkke ümber end soojendades teen juttu kahe šveitslasest kaasreisijaga, mis neid siia maailma lõppu küll tõi. Tahtsime näha tõelist talve, põhjamaa talve, vastavad nad kuuma marjamahla lürpides, nagu Lapis kombeks. Ma ei hakanud nende avastamisrõõmu ära rikkuma teadmisega, et kalendrikevade ajal pole enam päris talvega tegemist. Tegelikult tegid nad aga väga õigesti. Nimelt hakkavad Lapimaal Euroopa turistihordid kokku kuivama ja hotellid võtavad üle soomlased. Eks nad teavad, millal on siin parim aeg talvepuhkuseks ja nüüd tean ka mina – Lapimaa ootab külalisi aprilli lõpuni.

Laplaste lemmikjook ei ole kohvi ega tee, vaid imemaitsev kuum marjamahl. Foto: Triin Lellep

Talv polegi nii pime

Lapimaal on aga nii palju põnevat pakkuda, et sinna tasub minna isegi siis, kui sa pole suur talvespordi harrastaja. Minu ammune unistus oli ära näha virmalised, tundra, põhjapõdrad ehk porod ja muidugi kohalikega juttu vesta, sest minu süda on valutanud juba ammu nende raske elu pärast kaamose ajal.

Suureks üllatuseks laplased hoopis kiidavad oma talve. Mõistsin, et detsember-jaanuar on täis erilisi värvikombinatsioone looduses, hanged on küll siniseks, roosaks või lillaks maalitud. Ja sain teada, et laplased ei pea pilkases pimeduses hakkama saama, sest miinuskraadidega on taevas aina selge, kuu valgustab ja lumi võimendab seda omalt poolt.

Igal aastal ehitatakse järvejääst võimas lumelinn ja hotell, kus saab 300 euro eest ka ööbida- ainukeseks soojenduseks magamiskott ja põdranahad. Skulptorid valivad teema ja tulevad üle maailma kokku, et lumelinna luua. Sel aastal oli teemaks tulevik ja ühes hotellitoas võis näha hiigelsuuri tulnukapäid. Foto: Triin Lellep

Kui paljudes Kesk- ja Lõuna-Euroopa maades jääb lume saabudes kogu elu seisma, siis laplasi isegi 40 kraadi ja rohkem ei morjenda. Põhjapõdrakasvataja Sanna nendib, et siis autod küll käima ei lähe, aga tööle tuleb ikka minna, tema rakendab põhjapõdrad saani ette. Kellel seda luksust pole, peab kondiauru kasutama. Isegi lapsed käivad koolis – absoluutselt iga ilmaga.

Ylläs Suusakeskus Soomes Lapi maakonnas Äkäslompolo külas Suusaradasid 330 km Mootorkelguteid 410 km Soome pikimad suusanõlvad (pikim laskumine on 3 km Ylläse mäel) Hotellide ja mägede vahel on pandud liikuma buss

Kuhu minna Lapimaal? Levi on ehk kõige tuntum, aga kui «Šveitsi alpide» stiilis arhitektuurile ja peopidamisele eelistad päris Lapi tunnet, siis sõida Ylläsele. Seal on Soome suurim suusakeskus ja miski ei kopeeri alpikülasid, vaid on saanud inspiratsiooni saamide kultuurist.

Mina olin Ylläshumina hotellis Äkäslompolo külas, kus palju kaminate, küünalde ja põhjapõdrasarvedega sisustatud imelisi puitmajakesi. Meeri oli küla kuumim tüdruk ning kui lõpuks ta väga nõudlik isa ühe kosilasega nõustus, saigi Meerist ja Toivost imeline ja töökas paar, kes 18-aastastena vallavanema jutule läksid ideega ehitada suur hotell. Plaan tundus toona utoopiline, sest külas polnud isegi ühtki kohvikut. Nüüdseks on aga unistus teoks tehtud- piirkonna prestiižsem hotellikompleks üles ehitatud ja ka külast on saanud suur turismi kuurort.

Ramona ja Michael Šveitsist tulid Lapimaale otsima tõelist talve. Foto: Triin Lellep