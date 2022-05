JULGESTUSKONTROLL ⟩ Uskumatud asjad, mida Tallinnas lennureisile viia on üritatud

Postimehe reisiveeb uuris, mis on kõige hämmastavamad esemed, mis on aegade jooksul konfiskeeritud Tallinna lennujaama julgestuskontrollis. G4S kommunikatsioonijuht Maxim Tuul tõi esile neli eset: püksirihma pandla sisse peidetud nuga, jalanõu sees olev vaibanuga (mille kohta omanik väitis, et ei tea sellest midagi, sest ta oli ostnud kasutatud jalanõud) ning ka erinevad fooliumisse mähitud vedelikud. Viimase meetodi puhul oli lennureisija arvanud, et sellisel juhul ei ole vedelikud läbivalgustusekraanil enam nähtavad. Ühel puhul oli tegemist ka mobiiltelefoniga, mille reisija oli peitnud aerosoolipudeli sisse. Miks ometi taolist meetodit kasutati? Maxim Tuul vastab, et deporteeritav kinnipeetav tuli vanglast, aga telefon avastati lennujaamas. Jääb selgusetuks, kas vangilt võeti telefon ära või õnnestus tal sellega oma kodumaale sõita.