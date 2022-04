IHG uuendas jõuliselt oma püsikliendiprogrammi

Kui siiani oli IHG Hotels & Resorts lojaalsusprogrammi IHG Rewards peamiseks tugevuseks tasuta majutusööde teenimise suhteline lihtsus, kuid kõrgematele tasemetele jõudnud klientidel oma staatusest tulenevaid märkimisväärseid muid soodustusi oodata ei maksnud, siis uuenenud programm tundub selles küsimuses konkurentsivõimlisem. Näiteks on edaspidi lojaalsusprogrammis osalemise üheks soodustuseks hiline check-out, mida võimalusel lubatakse pakkuda nii staatust mitteomavatele Club taseme liikmetele kui ka neile, kes liikunud edasi kõrgemate tasemete poole (hõbetase eeldab aastas kümmet osalevates hotellides veedetud ööd, kuldtase 20 ööd, plaatinakaardi saab 40 öö järel ja kõrgeim ehk teemantlevel eeldab, et osalevais hotellides on aastas majututud 70 ööd).

Plaatina- ja teemantkliendid saavad uuendusena allahindlusi preemiaöödeks vajalikest punktimääradest ning võimalusel on hotellid nüüd utsitatud kahe kõrgeima taseme kliente ka oma sviitidesse majutuma. Plaatinakliendid saavad hotelli saabudes valida punktide või väikse snäki ja joogi vahel, teemantklientide valikus on ka tasuta hommikusöök. Samas on welcome amenity kaotatud kuldklientidele.