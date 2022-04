SASi piletiga võib sattuda hoopis airBalticu lennukisse

Kahe lennufirma koostöö kujutab endast sisuliselt samalaadset asjakorraldust, nagu see on juba mõnda aega olnud jõus SASi ja Eesti ettevõtte X-fly vahel: SAS turundab lende enda omadena, kuid tegelikku teenust osutab Baltikumi lennufirma. Veebilehe Simpleflying andmeil hakkas SASi ja airBalticu koostöö pihta 27. märtsil ning üks airBalticu üsna uutest Airbus 220 lennukitest on paigutatud Stockholmi, teine aga Kopenhaagenisse. SASi lennunumbrite all on opereeritud näiteks lende Krakówisse, Edinburghi, Mallorcale, Alicantesse, Brüsselisse ja Amsterdami.