Jaapan ja Indoneesia lihtsustasid riiki saamist, kuid paraku mitte eestlastele. Miks?

Jaapani piiriületuskleeps pandeemiaeelsest õnneajast. Viisavabaduskokkulepped on pausil alates novembrist 2020.

Aasiasse reisimine on viimastel nädalatel muutunud märgatavalt hõlpsamaks ning mitmed riigid on loobunud vaktsineeritud turistide karantiini paigutamisest või kaotanud reisieelse testi nõude. Paraku ei taastu pandeemiaeelsed vabadused ühekorraga kõigi riikide kodanikele, kes lihtsat reisimist kuni 2020. aastani nautida võisid. Kaheks näiteks riikidest, kes ei tõtta Eesti kodanikke uuesti uisapäisa sisse laskma, on Jaapan ja Indoneesia.