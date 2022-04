Victoria I sõidab Tallinna ja Helsingi vahel varieeruva kiirusega

Helsingi ja Tallinna vahelises laevaliikluses võib eelseisval lihavõttepühade nädalal näha vilkalt liikumas reisilaeva Victoria I, mis püüab asendada kaht remondis viibivat alust. Nimelt on Stari korraline tehnohooldus Poolas pikenenud ja tagasi on Stari oodata alles 14. aprillil. Lisaks võtab oodatust kauem ka reisilaeva Silja Europa remont: hiidlaeva kere sai kahjustuda teisipäeva öösel tormistes oludes silduda püüdes. Ettevõte lootis algul, et Silja Europa saab korda nädalaga, kuid nüüd on selge, et erakorralised parandustööd kestavad vähemalt kaks nädalat.