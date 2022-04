PENTSIK SEGREGATSIOON ⟩ Tallinna tipphotellis on teatud liftide kasutamine lubatud vaid kreeklastele

«NO ENTRY, GREEK TEAM ONLY!» käratab kuri silt, mis on kõnealuses hotellis kleebitud liftide juurde: kaks silti hotelli kõigil kuuel korrusel, millega keelatakse hotelli tavakundedel sisuliselt sõita kahe liftiga kolmest. Eestikeelses tõlkes tähendavad ingliskeelsed sedelid, et lifti sisenemine on keelatud, lubatud on see vaid Kreeka tiimile. Lisatud on ka logo kirjaga Hellenic Football Federation, millest võib oletada, et privaatliftide kasutamise privileegi on endale välja rääkinud Kreeka jalgpallifunktsionärid.