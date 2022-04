Süütu aprillinali ähvardab Tai odavlennuliinile kalliks maksma minna

Ajakirjandusväljaannete kinnitusel on Tais alustatud politseiuurimist Thai Vietjet Air´i suhtes, sest odavlennufirma avaldas 1. aprillil Twitteris teate uue liini Nan - München väidetava avamise kohta. Pealtnäha süütut libauudist tuleb lugeda ridade vahelt: Nan Põhja-Tais on paik, kust on pärit hiljuti «teiseks kuningannaks» kuulutatud Sineenat Wongvajirapakdi, Münchenis armastab aga aega veeta Tai kuningas Vajiralongkorn. Kuninga solvamine võib Tai lese majeste seaduste kohaselt tuua aga kaasa kuni 15 aasta pikkuse vanglakaristuse ning CNNi kinnitusel on alates 2020. aastast taoline süüdistuse saanud vähemalt 183 inimest.