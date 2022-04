Tuntud puhkuselennuliin värvub triibuliseks

Pressiteate kohaselt värvitakse 1955. aastal asutatud Condori lennukid edaspidi viies toonis triibulisteks: kasutusele tulevateks värvideks on sinine, kollane, roheline, punane ja beež. Julge värvilahenduse valinud lennuettevõte peamiseks kodujaamaks on Frankfurt, kus (nagu ka Münchenist) lennatakse erinevatesse peamiselt puhkusereisijatele huvi pakkuvatesse sihtpunktidesse Vahemere ääres, kuid ka Ameerikas, Aasias ja Aafrikas.

Ettevõte on käinud erinevatel omanikel käest kätte nagu kuum kartul: pikalt Lufthansaga seotud lennufirma omandas sajandi algul reisihiiglane Thomas Cook, pärast viimase pankrotistumist pidi 2020. aasta saama uueks omanikuks LOT Polish Airlignes, kuid see plaan ei teostunud ning 2021. aastal sai enamuse aktsiate omanikuks hoopis investeerimisfirma Attestor Ltd.