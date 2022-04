Maskinõude kaotasid veel paljud Euroopa lennufirmad

Maskid on SASi lennukites Euroopa liinidel nõutud vaid lendudel Itaaliasse.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste lausus siiski, et jätkuvalt nõuavad paljud lennufirmad õhusõiduki pardal maski kandmist ning nõuded maskile võivad erinevad ka sõltuvalt marsruudist, millel lennatakse. «Lennujaamas kontrollivad reisijateenindajad nõudeid, mis kehtivad Tallinnast alanud sihtkoha suhtes, kuid kui reisija istub sihtkohad näiteks teisele lennule ümber, võivad reeglid samuti muutuda. Seetõttu on oluline, et reisijad enne lennujaama tulekut tutvuksid õhusõiduki pardal kehtivate ennetusmeeteme ja nõutud isikukaitsevahenditega,» rääkis Kallaste.