Tallinna lennujaamas avatud näitus rõhub lennureisijate südametunnistusele

Ohustatud liikidega kauplemine on relva-, narko- ja inimkaubanduse kõrval üks suurima käibega äri maailmas, mille tõttu hävitatakse aastas miljoneid loomi ja taimi. Selle illegaalse turu üleilmne aastakäive on mitu korda suurem kui Eesti riigieelarve.

Keskkonnaminister Erki Savisaar ütles väljapanekut avades, et pilt ohustatud liikidest peaks panema lennureisijaid sihtkohas suveniire või kingitusi ostes mõtlema. «Nagu me teame, levib paljude loomade ja taimede kohta mitmeid väljamõeldisi, mille järgi omistatakse neist valmistatud toodetele suisa võluvõimeid. Ilusaid mälestusi reisilt saab kaasa tuua ka loodust kahjustamata,» sõnas keskkonnaminister. «Ohustatud liikide väljapanek on visuaalselt ligitõmbav lastele, kes loodetavasti mõjutavad vanemate tarbimisharjumusi positiivses suunas,» avaldas Savisaar lootust.

Keskkonnaminister Erki Savisaar Tallinna lennujaamas näitust avamas. Foto: Keskkonnaministeerium

Ohustatud liigid on CITESi konventsiooni (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) kaitse all ja nendega kauplemine on rangelt reguleeritud. Nii elusloomad ja taimed kui ka kõikvõimalikud tooted – sealhulgas suveniirid – vajavad üle piiri viimiseks eriluba.

Euroopa on üks suurimatest loodusega kauplemise turgudest, seda kinnitavad ka tuhanded konfiskeerimised aastas. Üle kolmandiku konfiskeerimisi on Euroopas aset leidnud just lennujaamas, umbes poole vähem ohustatud liikidest valmistatud kaupadest on leitud postipakkidest.

Enim konfiskeeritakse Euroopa piiridel kosmeetikat, eriti ravikosmeetika tooteid – ligi 1500 korral aastas. Järgnevad korallid ja roomajate nahast valmistatud kaubad, samuti on kahjuks jätkuvalt hinnas elevandiluu ehk vandel.