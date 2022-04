HEA HIND ⟩ Saudia äriklassis Bangkokki alates 531 eurost

Tasub meeles pidada, et Saudi Araabias on ühiskonnaelulistes küsimustes valitsevad väga konservatiivsed seisukohad ning karistused teatud rikkumiste eest võivad sisaldada muuhulgas piitsutamisi. Välismaalastelt on oodatud konservatiivsus rõivastumisel. Saudia lendudel ei ole ka lubatud tarvitada alkoholi. Pakutavatest toitudest ja muudest reisimugavustest võib saada aga aimu näiteks sellest vlogger Noel Philipsi poolt 2020. aasta kevadel avaldatud videost