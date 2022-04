SEGASEVÕITU PAKKUMINE ⟩ IHG pakub vanavanematele teist tuba tasuta

Kampaania sisuks on, et broneerides majutuse täpselt kaheks ööks, alandatakse odavaima toa hind hotelli registreerudes nullile. Kuigi pakkumise nimeks on «Grandparents stay free», on kampaania tingimuste kohaselt lubatud reisida ka teiste perekonnaliikmetega ning pole ka täpsustatud, et sugulussidemeid kuidagi eriliselt tõestama peaks. Kampaania kehtib loetletud üksikuis hotellides Inglismaal, Walesis, Šotimaal, Iirimaal, Saksamaal ja Prantsusmaal (loetelu osalevatest hotellides leiab siit), tuleb broneerida hiljemalt 7 päeva ette (ja enne 20. aprilli) ning lubab majutuda kuni 15. juulini.