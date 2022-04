Üks Tallinna lendav lennufirma loobus maskinõudest

Maskide vastu hakkas märtsi lõpus mässama ka Hollandi lennufirma KLM, teatades avalikult, et lõpetab 23. märtsist maskikandmise jõustamise. Nagu raporteerib veebileht The Points Guy viitega KLMi kõneisikule, oli põhjuseks asjaolu, et Hollandi valitsus lõpetas maskikohustuse kõikides teistes transpordiliikides, kuid jättis selle jõusse lennukites ja lennujaamades.