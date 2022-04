SEITSE KÜSIMUST ⟩ Rein Kuresoo: Moslemitaadid panid mu paljaid reisi väga pahaks ja pildusid mind kividega

Nõuka ajal oli mul mitmeid äpardusterikkaid reise ühele viiendikule planeedist. Päris täbaraid olukordi on mul olnud nii Aserbaidžaanis ja Turkmeenias. Aga kõige vintsutusterohkem oli mu ekspeditsioonireis koos naisega Krimmi, kuhu ma ka oma kooliaegse pinginaabri kaasa kutsusin. Krimmis pidi augustis olema soe ja kuiv, nii et maga või pargipingil. Aga sedapuhku sadas järjepanu kaks nädalat. Kolmekesi me telki ei mahtunud ja sageli ei saanud me isegi linnast välja, et telki kuhugi püsti panna. Tuli seista tundide pikkustes sabades, et saada pileteid sõiduks ühest linnast teise ja vahel lõppesid piletid seismise ajal otsa. Kord saime laevapileti sõiduks Sevastopolist Feodosijasse, kohale jõudes selgus, et kui me kohe tagasi ei sõida, on väga räbal lugu, sest tagasipiletid on kogu nädalaks välja müüdud. Olime pidevalt magamata, minul varastati kott koos ekspeditsioonil kogutud materjali, dokumentide ja rahaga. Vahel naeratas meile õnn ka — Jevpatorija rannas lennutas merelt tulnud vesipüks kümneid telke taeva alla, meist möödus see mõnekümne meetri kauguselt.