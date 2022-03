Riigi raha abil sünnivad Eestisse lumesaun ja kuumaveeallikad

EASi ja KredExi ühendasutus avaldasid eile nimekirja turismiettevõtjatest, kes said uute toodete väljaarendamiseks kokku 14 miljonit eurot toetusraha. Tublid Eesti ettevõtjad esitasid kokku toetuste pälvimiseks suisa 189 taotlust kogumahus 28.5 miljonit, kusjuures toetuse osakaal tohtis moodustada 20 kuni 70 protsenti ettevõtmise maksumusest. Kui kõigi toetuse saanud ettevõtjate plaanid peavad, on Eesti hiljemalt 2023. aasta hilissügiseks rikkam 91 innovaatilise turismiatraktsiooni võrra.

Paljud toetatud kavatsevad keskenduda spaa- või saunasegmendile. Näiteks lubatakse toetusraha eest arendada 200 000 euro eest välja butiikspaa Padise mõisahoonesse ja luua 200 000 euro abil kultuuripärandit tutvustav nn teatrisaun Mustamäe elamusspaasse. 200 000 euro eest on oodata on ka rabaspaad Harjumaale. Narva-Jõesuusse peaks 133 164 euro ja 69 sendi eest kerkima aga Baltikumis ainulaadne lõõgastuskeskus koos ranna- ja troopikatoaga. Taastusravikeskus Viiking Pärnumaal plaanib 194298 euro ja 69 sendi abil tuua turule lumesauna nimelise «ainulaadse taastusravi- ja elamusteenuse». Pädaste mõis Muhumaal on võtnud sihiks 199 999 euro ja 10 sendise toetuse kaasabil tuua ellu Kuue Meele Pühamu koos kuumaveeallikatega.