IDEE NÄDALAVAHETUSEKS ⟩ Diskovalgus ja üllatused teevad kohtingud põnevaks

Noolemäng

Järgmisena võtame sihikule noolemängu, mis peaks liigituma igaühele sobiva meelelahutuse valda. «Tegemist on professionaalse varustusega,» märgib Annaliis kohe asjatundlikult. Asubki pilduma ja lajatab kõik nooled märklaua keskele. Kõrvalt vaadates tundub see kukepea! Kui minu järg tuleb, siis see sama lihtne enam ei tundu. Ehkki tõsi ta on – väidetav profinool isub käes palju mugavamalt kui tavaline ning lendab kõrvale kaldumata just nii, nagu sa seda sihtida suudad. Märklaud tundub ka tavalisest koostööaltima kattega. Kuid see kõik ei aita, minu esimene nool lendab läraki mööda. Lauastki mööda. Null punkti. Selle eest saame hea kõhutäie naerda. Teised kaks noolt, üllatus küll, tabavad. Kuid mingit uhket punktiskoori ma ei teeni, sest olen suutnud välja valida just need väiksemate punktidega sektorid.