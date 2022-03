Air New Zealandi tähtsaimaks marsruudiks saab hiigelpikk liin

Veel kahe aasta eest oli Uus-Meremaa lennufirma Air New Zealandi tähtsaimaks liiniks ikooniline marsruut London - Los Angeles - Auckland, kusjuures niiöelda fifth freedom´i alusel võis lennufirma müüa pileteid reisijaile ka ainult USA ja Suurbritannia vahelisele segmendile. Juba mõned kuud enne koroonapandeemiat tehti aga otsus see marsruut 2020. aastast sulgeda. Nüüd on Air New Zealand määranud oma tähtsaimad lennunumbris NZ001 ja NZ002 uuele liinile Aucklandi ja New Yorgi vahel, mis avatakse 17. septembril. Tulenevalt tuultest on väljuval suunal lennuajaks 16 tundi ja 15 minutit, tagasiteel aga suisa 17 tundi ja 35 minutit. Maratonlendu opereeritakse Boeing 787 Dreamliner lennukiga. Veel veidi pikem on aga Singapore Airlinesi uus vahemaandumisteta lend Singapuri ja New Yorgi vahel: keskmiselt 18 tundi. Singapore Airlines lendab osasid New Yorgi ja Singapuri vahelisi rotatsioone ka vahemaandumisega Frankfurdis.