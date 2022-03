POOLE HIIUMAA SUURUNE ⟩ Kunstirikas saar, mis totaalselt erineb kõigist teistest

Mind kõnetas teadmine, et tegemist ei ole tüüpilise turistisihtkohaga, kus ongi hea võimalus võtta lihtsalt aeg maha ja soojakraade kreeka talvele kohaselt sama palju, kui meil siin Eesti suvel ka kehvemate suusailmade aegu.

Nüüd võin kinnitada seda, et Samos on üks eriliselt ehe Kreeka saar, kus kohalikud elanikud kulgevad vähemalt talvehooajal rahulikult omas taktis, toimetavad oma igapäevatoimetusi ja elavad oma tavalist argist elu. Eks suvisel kõrghooajal tuleb kõvasti hagu anda, kus hool ja hoobil pole vahet, aga seda polnud väga näha. Kohalike jaoks ongi talveperiood pigem hingetõmbamisaeg. Välja arvatud muidugi oliivikasvatajatel, kelle jaoks november ja detsember on tõsine saagikoristusaeg.