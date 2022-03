Pärnu saab suvise lennuühenduse Stockholmiga

25. juunist alustab SAS kahel korral nädalas lende Pärnu ja Stockholmi Arlanda lennuvälja vahel. Liini opereerib Xfly ATR-72 propellerlennukiga teisipäeviti ja laupäeviti ning lennuaeg on 1 tund ja 20 minutit. Piletid on SASi veebilehel juba müügil, kõige odavamad ühe suuna reisid algavad 499 SEKist ehk 48 eurost ning võimalik on osta ka reise, millega lennatakse Pärnu ja teiste SASi sihtpunktide vahel.