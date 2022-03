Ukraina üle südant valutav eestlanna: kanadalasest töökaaslane vaatab mulle imestunult otsa

Ma loodan südamest, et mu hirm on alusetu. Aga ma lootsin ka südamest, et Venemaa Ukrainat ei ründa...

Mõni väidab, et ongi alanud kolmas maailmasõda. Mõni ütleb, et võime sinna sattuda, kui… Ma tahaks uskuda seda teist väidet, kuid arvestades, et terve maailma on praegusesse konflikti ühel või teisel moel kaasa tõmmatud, siis ma ei imestaks, kui ajalooraamatud kunagi kirjutavad just meie käesolevast ajastust kui uuest suurest globaalsest konfliktist. Ma loodan südamest, et mu hirm on alusetu. Aga ma lootsin ka südamest, et Venemaa Ukrainat ei ründa...

Kanada riik võtab Ukrainas toimuvat üsna tõsiselt, kuigi mõne asjaga on minu meelest liialt viivitatud (näiteks Vene propaganda-televisioon keelustati alles mõned päevad tagasi). Hiljuti avaldati nimekiri inimestest, kes venelaste poolt sanktsioonide alla pandud. Tundub justkui mänguna lasteaias, kus Venemaa ei saa läänest halvem olla ja teeb oma sanktsioonid: näiteks ei tohi teatud inimesed Venemaale reisida või seal pangakontosid omada. Enamik «musta nimekirja» sattunuist patsutasid üksteist õlale või said tervitusi kaasvõitlejatelt, sõpradelt ja tuttavatelt, et neid üles loetleti. See oli tunnusmärk, et nad on tõesti midagi tähelepanuväärset korda saatnud. Üks neist oli ka meie endi kogukonnast, Kanada-eestlane Marcus Kolga, kes on pidevalt siinsetele venelastele pinda käinud oma kommunismi kuritegude paljastamisega ning Vene tegevuse valgustamisega. See on talle ka varem Vene riigi poolt lausa surmaähvardusi toonud.

Üle miljoni ukrainlase

Kanada on praeguseks saatnud Ukrainasse relvi, rahalist tuge, humanitaarabi. Ja ma ütleks, oleks imelik, kui ta seda ei teeks. Peaaegu 1,4 miljonit elanikku peab end siin ukrainlaseks (maailmas peale Ukraina ja Venemaa on just Kanada kogukond kolmas oma arvukuselt). Päris paljud neist rändasid siia juba sajand tagasi ja elavad siiani Kanada keskosas, preerias. Ikka seal maastikul, mis meenutab nende endi steppe ja avaraid välju ning kus nad said jätkata põllupidamisega. Eks neid tulijaid on olnud hiljemgi. Näiteks teise maailmasõja sabas nagu paljud eestlased. Ning hilisemalt juba siis, kui vabadus oli kätte võidetud.

Hetkel on Kanada valitsus teinud uksed lahti kõigile Ukraina põgenikele, keda lubatakse riiki jääda lihtsustatud korras kuni kolmeks aastaks. Peale seda saab igaühe sooviavalduse edasiseks eraldi läbi vaadata, kui nad soovivad päriseks jääda. Väga paljud kohalikud pered on end kirja pannud, et võtta tulijaid oma koju. Midagi sarnast juhtus süürlaste vastuvõtmisega, kui 25 tuhat põgenikku paigutati vabatahtlike hoole alla. Kes lubasid vastutada nende eest esimese aasta jooksul. Selles suhtes on kanadalastel väga suur süda sees. Mis sest et ma ennist nende teadmatuse kallal norisin.

Ma kujutan tegelikult ette, et paljudel Ukraina põgenikel on juba keegi siin ees. Vaevalt et niisama kergelt tahetakse nõnda kaugele tulla. Kui just väga seikleja ei ole. Ning tõenäoliselt on vaja ka lennupiletid ise muretseda. Kuigi Kanada kaalub ka võimalust saata lennukid järele neile, kes on avaldanud soovi tulemiseks ja kes on avaldused edukalt täitnud. Nii nagu mõne aasta eest toodi siia kohale süürlastest pagulased.