Pirtsutajatele pole kohta: Venemaa reisikorraldajad plaanivad puhkajad rongiga Türki saata

Ühtäkki ollakse olukorras, kus rahvusvaheliste lendude teostamine on muutunud lennukite puuduliku dokumentatsiooni ja võimaliku arestimisohu tõttu kas riskantseks või võimatuks ning Venemaal enda toodetud lennukeid napib. See sunnib Venemaa reisikorraldajaid mõtlema kõikvõimalikele alternatiividele. Turismiportaali TourDom.ru andmetel on ühe sellise alternatiivideena välja käidud ettepanek toimetada puhkajaid Lõuna-Venemaalt Türki tšarterrongidega Dagestani ja Aserbaidžaani kaudu.

Projekti elluviimisel on siiski üks tõsine takistus - praegu on Venemaal raudteeühendus võimalik vaid ühe naaberriigiga, milleks on Valgevene. Teiste riikidega on maapiirid suletud. Sellest piirangust loodetakse lähiajal üle saada.

Kokkuvõtteks

Vast polegi küsimus taolise tšarterrongi ühes või teises nüansis. Märkimisväärne on juba see, et midagi taolist tõsiselt üldse arutama hakatakse. See näitab, et Venemaale kehtestatud sanktsioonidel on sealsele turismisektorile ja paljudele reisimisega harjunud inimestele tohutu mõju. Pole raske prognoosida, et turismireisist kujuneb paljudele ühtlasi ka kaubareis ja rong on selleks otstarbeks just sobiv transpordivahend.