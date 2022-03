Mehhiko pealinn sai endale viimaks uue lennujaama, aga miks sinna keegi ei taha väga lennata?

Hiiglaslik Mexico City on pikalt hakkama saanud vaid ühe lennujaamaga, milleks on Mehhiko legendaarse presidendi Benito Juarezi nime kandev Mexico City rahvusvaheline lennujaam. Benito Juarezi lennujaam IATA koodiga MEX on Ladina-Ameerika suurim ning paikneb linna südamest umbes viie kilomeetri kaugusel, mis on küll mugav lennujaama jõuda soovijaile, kuid seab suuri piiranguid tegevuse laiendamisele. Muuhulgas on MEX kurikuulus pikkade järjekordade poolest.

Mehhiko pealinna uus lennujaam, mis kannab kuulsa kindral Felipe Angelese nime, on eksisteeriva lennuvälja pea täielik vastand: uus aerodroom (IATA kood NLU) on ehitatud Mexico Cityst nii kaugele (distants linnasüdamest on umbes poolesada kilomeetrit), et taksosõit kohale võttis veebilehe Courthouse News Service kinnitusel kaks tundi ning kardetakse, et ummikute korral võib ajakulu olla veel palju pikemgi, sest teid uude lennujaama alles arendatakse. Suuri rahvamasse Felipe Angelese lennuväljal erinevalt samuti tööd jätkavast Benito Juarezist aga tunglemas pole: ainus rahvusvaheline liin, mis uue lennuvälja marsruutide nimistus hetkel kirjas, on Wikipedia andmeil Venetsueela lennufirma Conviasa lend Caracasesse.

Caracase kõrval on uue lennujaama sihtkohtadenimistus ka kuus linna Mehhikos. Foto: Kuvatõmmis Wikipedia kodulehelt

Huvi teiste rahvusvaheliste lennufirmade poolt on olnud seni pehmelt öeldes mõõdukas. Lisaks kinnitas Courthouse News Service läinud nädalal, et lennujaam ei ole tegelikult veel ametlikult sertifitseeritudki Mehhiko tsiviillennunduse agentuuri (AFAC) poolt.

Reutersi andmeil läheb uus lennuvärav Mehhiko maksumaksjatele maksma 74.5 miljardit peesot ehk umbes 3.43 miljardit eurot. New York Times kirjutab, et lennujaama ametlikult avanud president Andrés Manuel López Obradori jaoks on projekt üks suurtest infrastruktuuriarendustest, mida ta rahvale tõotanud teoks teha enne oma ametiaja lõppu 2024. aastal.

Mehhiko pealinnal on lennujaamadega olnud üldse halb õnn: 2018. aastal tühistati rahvahääletuse järel uue Mexico City Texcoco (tuntud ka Nuevo Aeropuerto Internacional de México) nime kandva lennujaama arendamine, mis pidi hakkama aastas teenindama kuni 125 miljonit reisijat ja saama suuruselt teiseks lennujaamaks maailmas, ehkki projektile oli kulunud juba mitme miljardi euroga võrdne rahasumma. 2020. aastal otsustati, et pooleldi juba aerodroomiks kujundatud ala muudetakse hoopis ökopargiks.

