Sokos avab Helsingi lähistel kolm uut või uuendatud hotelli

12. aprillil avab pärast renoveerimisi taas uksed Helsingi üks omapärasema arhitektuuriga hotelle Torni, mida hinnatakse Sokose hotelliketi üheks kõige kõrgematasemelisemaks. Muuhulgas saavad Solo Sokos Torni kliendid nüüd maitsta näiteks austreid hotelli restorani raw bar´is või tervitada päiksetõusu hommikusöögi ajal hotelli kahekorruselises Ateljeebaaris. Ka 1930. aastal tegutsema hakanud Solo Sokos Helsinki on läbinud noorenduskuuri ning muuhulgas on 10. mail uksed taas lahti tegevas hotellis mindud üle kontseptsioonile, kus ühe leti taga võib nii hotelli sisse registreeruda kui ka õlut tellida.

Uut produkti tutvustav video ja temaatiline sektsioon Sokose kodulehel annavad teada, et wifi on hotellis kõikjal tasuta, hommikusöök aga «vabatahtlik» (mida iganes see tähendama peaks) ning tegelikult soovitakse, et kliendid veedaks hotellis võimalikult vähe aega.