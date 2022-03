SEITSE KÜSIMUST ⟩ Indrek Rohtmets: «Meie peres on neli täiskasvanud last kõik reisipisikust nakatunud»

Soovitage mõnd toredat paika Eestis, kus end alati hästi tundnud olete!

Tuleb tunnistada, et olen koduses Eestis päris palju ringi liikunud ja kogunisti kaks raamatut kirjutanud. Üks on «Kultuurilooline Eestimaa» ja teine «101 looduspaika». Paraku ei tähenda see kaugeltki, et ma teaksin kõike kodumaa kohta. Eesti on palju suurem ja sisukam kui üks inimene jõuab seda haarata. Mulle meeldib vaadata erinevaid paikasid läbi looduse ja kultuuriloo. Fred Jüssi on kunagi ütelnud, et kui tahad näha midagi uut, käi vanadel radadel. Seda tähelepanekut tasub meeles pidada. Konkreetsemaks minnes, olen pärit Pandivere kõrgustiku lae pealt ja seal on Äntu järved. See allikajärvedega maastik on koht, kuhu ma ikka ja jälle tahan minna ja mõnikord näeb ka midagi uut, mida ei tahaks näha. Metsaraie front piirab neid imekauneid järvi kohati juba liiga lähedalt, nagu Vene sõjavägi praegu Ukraina linnu..

Mille pärast reisimise eel närveerite?

Poisipõlves lugesin palju reisiraamatuid. Olin siis üsna kindel, et minul ei avane kunagi võimalust kuhugi Aafrikasse või Ameerikasse sõita. Kui need võimalused aga lõpuks tekkisid, siis ei osanud ma küll muule mõelda kui reisiootusele. Närveerimise jaoks ei olnud seal kunagi kohta. Pigem seisad kalendri ees ja vaatad kui palju aega on veel jäänud järgmise reisini.

Kas reisimine paneb teid vahel ka süüdlaslikult tundma?

Süüdlaslikult? Ma pole kunagi osanud niimoodi reisimisele läheneda. Meie peres on neli täiskasvanud last ja nad on sellest nn. reisipisikust kõik nakatunud. Ehk on nad ilma süütundeta meilt selle üle võtnud. Kui nüüd otsida vihjet ebavõrdsusele - näe ühed käivad igal pool, teised aga ei saa kuhugi - siis mulle tuleb meelde üks Soome loodusajakirjanikust ja kirjanikust sõber, kes armastab ütelda: «Vaata, millal me viimati oma kodus mööblit või autot või igasugu kila-kola oleme vahetanud? Raha on kulunud reisimisele.»

Aga minu meelest on olukord Eestis ikkagi pigem selline, et normaalsetes oludes armastavad inimesed oma säästusid tihti just reisidele kulutada. Üks minu hea kunstnikust sõber küsis mult kord, aga miks sinna Aafrikasse ikka peab minema. Mõtlesin natuke ja vastasin, et millega veel oma mõtteid toetada ja olemisest aru saada. Ta ütles mulle vastu, et siis küll, jajah.

Millist praktilist reisikavalust tahaksite teistegagi jagada?