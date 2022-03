Kolm Kagu-Aasia turismimaad muutsid reisimist hõlpsamaks

Siiski soovitab Kambodža kõigil teha antigeenitest enne reisi, kuid see paistab olevat vabatahtlik. Vikipedia kinnitusel on peaaegu kõigil (erandiks näiteks Pakistani, Süüria, Bangladeshi ja Afganistani kodanikud) võimalik 36 dollarit maksvat e-viisat ning ka 30 kuni 35 dollarit maksvat viisat saabudes.

17. märtsist on vaktsineeritud turistidele Kambodžasse sisenemine sisuliselt piiranguteta.

Ka naabermaa Vietnami valitsusasutuste teatel muutus lõppeva nädala keskpaigast riiki sisenemine senisest hulga lihtsamaks: vaktsineeritud reisijail on vaja esitada vaid saabumiseelne negatiivne COVID-19PRC-test, mis lehekülje Vietnam Briefing andmetel võib olla tehtud kuni kolm ööpäeva enne saabumist. Lisaks palutakse reisijail saabumise järel oma tervisel pilku peal hoida ning ametnikke koroonasümptomite tekkimisest teavitada. Ka on Vietnam taastanud viisavaba sisenemise nende riikide kodanikele, kellele taoline privileeg kehtib ( Wikipedia andmeil näiteks Soome, Venemaa ja Rootsi kodanikele, kuid mitte Eesti kodakondsetele). Siiski peaks Eesti kodanikel peaks Wikipedia kinnitusel olema võimalik taotleda 25 dollarit maksvat e-viisat .

Tai kuningriigis on aga otsustatud loobuda PCR-testide reisieelsest nõudest alates 1. aprillist ning COVID-19 situatsiooniadministratsiooni (CCSA) kõneisiku Taweesilp Visanuyothin kinnitusel puudutab see kõiki turiste, saabutagu siis Test & Go või Sandbox programmide raames või karantiinikohustusega.