Biarritz – vägev alternatiiv Vahemerele

Baskidel ja eestlastel on üllataval kombel midagi ühendavat – nimelt see, et rahvuslikku identiteeti seostatakse oma keelega, mille üle mõlemad on uhked ja mis ei kuulu kumbki indoeuroopa keelte hulka. Arvestades rääkijate suhteliselt vähest arvu, ollakse teadlikud oma keele ohustatud positsioonist. Baskide kokkukuuluvustunne tuleneb nende endi arvates suuresti asjaolust, et baskide seas ei ole kunagi olnud aadlikke. Nad säilitavad oma lihtsa ja otsekohese oleku ega ilmuta ülemäärast tähelepanu suvituslinna kokku sõitnud kuulsuste suhtes.