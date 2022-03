Uus-Meremaa ootab vaktsineerituid külla mai algusest

Eelduseks on vaktsineeritus, kusjuures Uus-Meremaa loeb vaktsineerituks neid, kes saanud 2 doosi Oxford/AstraZeneca vaktsiini, 1 doosi Jansseni (Johnson & Johnson) vaktsiini või 2 doosi Moderna või Pfizer/BioNTechi vaktsiini. Lisaks on aktsepteeritavad erinevad kombinatsioonid, millega võib end kurssi viia temaatilisel veebilehel. Praegu teadaolevalt on nõudeks, et enne reisi testitakse end PCR-meetodil mitte rohkem kui 48 tundi enne esimese rahvusvahelise Uus-Meremaale viiva lennu väljumist või kiirtestiga (RAT) või LAMP-testiga mitte rohkem kui 24 tundi enne lennu väljumist. Lisaks tuleb ise teha kaks kiirtesti Uus-Meremaale saabumisele järgneva ööpäeva sees ja viiendal või kuuendal reisipäeval.