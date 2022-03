Heathrow lennujaam kaotas maskinõude

Veebileht Breaking Travel News kinnitab, et 16. märtsist ei ole ühes maailma suurimas lennujaamas enam vaja maski kanda. Seda soovitatakse küll teha, eriti olukorras, kus koos on palju inimesi, kuid nõue on kaotatud. Heathrow lennujaama tegevjuht Emma Gilthorpe ütles, et nüüd saab reisijaid tervitada taas naeratusega. Virgin Atlanticu tegevjuht Corneel Koster märkis, et lennukompanii kavatseb maskinõude kaotada liinide kaupa, alustades Kariibidele viivatest reisidest. USA liinidel jääb maskinõue püsima vähemasti 18. aprillini. Lennukompanii Jet2 teatab oma veebilehel aga, et maske ei pea kandma Inglismaa ja Põhja-Iirimaa lendudel, kuid see nõue on jätkuvalt Šotimaa lendudel ja lennujaamades.