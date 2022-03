HEA UUDIS ⟩ GPS-signaali segamine Ida-Soomes lõppes

Postimehe reisiveeb kirjutas pühapäeval, et GPS side häirimine on sundinud Transaviabaltikat tühistama lende Savonlinna nii Tallinnast kui Helsingist. Nüüd on Transaviabaltika esindaja Rene Mustal häid uudiseid: «GPS-signaali segamine Ida-Soome piirkonnas on lõppenud ning saame teenindada Savonlinna-Helsinki-Savonlinna lende ja Savonlinna-Tallinn-Savonlinna lende.»