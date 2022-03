STREIK: ⟩ Turvamehed lõpetasid Frankfurdi lennujaamas töö

Lennujaama turvatöötajate streik mõjutab täna mitmete Saksamaa lennujaamade tööd. Frankfurdi lennujaam on oma kodulehel teatanud, et väljaspool transiitala kontrollpunktid täna ei tööta ning neil reisijail, kes tahavad lennujaama siseneda Frankfurdis, pole mõtet lennujaama tulla. Transiitreisijail, kes peavad lennujaamas läbima turvakontrolli ühelt lennul teisele istudes (teoreetiliselt näiteks saabudes enamustest riikidest väljaspool Schengeni territooriumi) öeldakse turvakontrolli läbimine olevat «suuresti» võimalik, kuid arvestada tuleb viivituste ja pikema ooteajaga.

Streik toimub ka Müncheni lennujaamas, lennujaama koduleht hoiatab mõju eest, mida see lendudele võib avaldada. DW teateil leidsid analoogsed streigid eile aset näiteks Berliinis. Turvatöötajad nõuavad, et nende tunnipalk kasvaks vähemasti 1 euro võrra, kuna pandeemia on tõstnud kõiki hindu.