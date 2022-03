Tallink tühistas Victoria I väljumised juuni alguseni

Tallinki kommunikatsioonidirektor Katri Link sõnas, et Victoria I naaseb praeguste plaanide kohaselt Tallinna-Stockholmi liinile 3. juunil 2022. Link mainis, et Tallink on juba ühendust võtnud ja võtab ühendust klientidega, keda see muudatus puudutab ja koos leitakse reisijale sobiv alternatiivne lahendus. Stockholmi liinil jätkab ülepäevaste väljumistega esialgsetel andmetel Baltic Queen.