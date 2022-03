Venemaaga seostatud GPS-side häired on sundinud tühistama mitmeid lende

Häirete põhjus ei ole üheselt selge, kuid Helsingi ülikooli arvutiteaduste assistentprofessor Laura Ruotsalainen on Soome ajakirjanduses arvanud, et nende taga on tõenäoliselt Venemaa. Ruotsalainen viitas ajalehes Helsingin Sanomat, et samasuguseid häireid esines ka 2018. aastal, kui Põhja-Norras toimusid NATO manöövrid.

Transaviabaltika esindaja Rene Must rääkis, et Euroopa riikides on üldjuhul olemas maapealne navigatsiooni infrastruktuur ja lennuväljadel on kasutusel maandumisseadmed, mis võimaldavad lennata enamustesse kohtadesse ilma satelliitnavigatsiooni toeta. GPS häirete mõju on Musta sõnul tuntavam väikelennuväljade puhul, kus maapealseid navigatsiooniseadmeid ei ole või pole piisavalt. «Savonlinna lennuväli on Soomes kas ainus, või üks väheseid lennuvälju, kus maapealse navigatsiooni seadmed puuduvad. Siiski saab enamasti neid lende sooritada visuaalselt,» ütles Must.

Väljuvate lendude tabloo Tallinna lennujaamas 13. märtsi õhtul. Foto: Kuvatõmmis Tallinna lennujaama lehelt

Transaviabaltika on Savonlinnas ainus lennuühenduse pakkuja

Lennuplaani kohaselt pidi Transaviabaltika algaval nädalal opereerima Helsingi ja Savonlinna vahel kaks edasi-tagasi reisi esmaspäevast reedeni. Lennud Tallinnast Savonlinna toimuvad peamiselt logistilistel põhjustel ja harvemini, kuid neilegi on saanud osta pileteid. Veel reedel lootis Transaviabaltika esindaja Rene Must, et pühapäeval õnnestub Tallinnast Savonlinna lennata kasutades läänepoolsemat pikemat marsruuti ja madalatel kõrgustel, kus GPS signaal võinuks ehk olla saadaval. Must arbas, et Savonlinna lennujaamale saaks ehk jõuda piisavalt lähedale, et laskuda lennuvälja ILS signaali abil. 13. märtsil kell 19 väljuma pidanud lend KTB511 siiski tühistati. Varem on Transaviabaltika kolmel korral olnud Tallinnast Savonlinna lennata püüdes GPS side kaotamise tõttu sunnitud Tallinnasse naasma.

Kuni 19 reisijat mahutavat BAe Jetstream-31/32 propellerlennukit kasutav Leedu lennufirma Transaviabaltika on ainus Savonlinna lennuvälja teenindav lennufirma. Savonlinna asub Kagu-Soomes, Joensuu ja Lappeenranta vahepeal, mõnekümne kilomeetri kaugusel Venemaa piirist.

Häireid esineb ka Kaliningradis ja Põhja-Soomes

Jari Pöntinen Soome transpordi- ja sideagentuur Traficomist on Soome ajakirjandusele rääkinud, et häireid on märgatud lisaks Ida-Soomele ka Lapimaal, neist teatas Kirde-Norras ehk Venemaa piiril lähedal asuvast Kirkenesist Oslosse teel olnud SASi lennuk. Eesti Transpordiameti andmeil on GPS häireid lisaks Soome piirialadele olnud ka Kaliningradi ümbruses, Soome ajakirjanduse teateil on GPS side häirumisest teatanud ka Kaliningradist mööda lendavad Finnairi lennukid. Eesti õhuruumis ei olnud läinud nädala seisuga neid aga tuvastatud. Transpordiameti kinnitusel on plaanis muretseda lennunduse tarbeks siiski vastav kontrolljaam Lennuliiklusteeninduse AS-ile, kuid see pole veel kasutuses.

Briti ajaleht The Guardian on kirjutanud, et Soomet mõjutavad GPS side häired algasid peagi pärast Joe Bideni ja Sauli Niinistö kohtumist.

Transpordiamet meenutab, et häireid esines ka Süüria sõja ajal

Vastates Postimehe küsimusele, millega ja miks häireid tekitatakse, soovitas Transpordiameti esindaja kommunikatsiooniekspert Erki Varma pöörduda Välisluureameti poole. «Erinevaid teooriaid leiab netist otsides hulgi,» märkis Varma.