Ühte olulisse Aasia riiki hakkab kuu lõpust saama ilma karantiinita

Toitu läbi inimtühja suurlinna toimetav kuller juulis 2021, mil Seoulis kehtisid parajasti neljanda leveli isoleerumismeetmed. Nüüd on otsustatud piirid laiemalt avada ja eluga edasi minna. EPA/YONHAP -- ATTENTION EDITORS: IMAGE PIXELATED AT SOURCE -- SOUTH KOREA OUT

Foto: Yonhap