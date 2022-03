Meie Malta: imelisi hetki ei suutnud rikkuda isegi mitmed ebaõnnestumised

Me ei vaevanud majutuse broneerimisega pead. Kiirseire näitas rohkeid valikuid, otsustasime sellega tegeleda tujupõhiselt.

Päev enne väljalendu tahtsin olla eriti hoolitsev ja ettenägelik, valisin mõned Airbnb korterid välja, linkisin kaaslasele ja ootasin hinnanguid: sest ma olen topograafiline tainapea. Minu jaoks on kaardid sama segadusse ajavad kui Burda lõiked ja et ma meid kuskile väga valesse kohta ei komandeeriks, konsulteerin alati targemaga. Tasus ära, sest esimene korter sai kohe maha tõmmatud, see paiknes täpselt lennujaama kõrval.