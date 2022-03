Transaviabaltika lennukil pole kolmel korral õnnestunud Savonlinna lennata

Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome idapiiril on tuvastatud ebaharlikult palju GPS-häireid ning Traficom on andnud lennukompaniidele ka vastava hoiatuse. Jari Pöntinen Soome transpordi- ja kommunikatsiooniagentuur Traficomist on öelnud Helsingin Sanomatele, et ei tea, mis häireid põhjustab. Ajaleht küsib, kas nende taga võib olla Venemaa, kuid küsimus jääb vastuseta.

Helsingin Sanomat viitab, et häired on viinud kolmel korral Tallinnast Savonlinna lennata üritanud lennuki tagasipöördumiseni. Savonlinna asub Kagu-Soomes, Joensuu ja Lappeenranta vahepeal, mõnekümne kilomeetri kaugusel Venemaa piirist.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallas kinnitas Postimehe reisiveebile, et märtsis on Transaviabaltika lend Tallinnast Savonlinna kolmel korral tehniliselt põhjusel tagasi pöördunud. Lennud väljuvad Tallinnast üks kord nädalas pühapäeviti, tagasilend toimub reedeti. Täpsemalt soovitas Kallas küsida tagasipöördumise põhjuseid lennufirmalt.

Transaviabaltika esindaja Rene Must rääkis, et Savonlinna lennuväli on ainus Soome idaosas, kus puudub alternatiivne navigatsioonivõimalus ning lennujuhtimine piirdub AFISe ehk lennuvälja infoteenusega. Miks GPS-sidega on probleeme ja millal need lahenevad, ei osanud Must öelda.