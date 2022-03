3 väga head äriklassi hinda seiklushimulistele

Väikseks miinuseks on, et need hinnad ei kehti algusega Tallinnast. Lendu alustada ja lõpetada tuleb viidatud hindade puhul Euroopas lääne- või lõunaosas (kuhu ja kust ära saamine tähendab lisakulu), kuid piletit broneerides saab igaüks ise katsetada (või paluda seda teha reisiagendil), kas lennu viimane sihtpunkt oleks hinnas väga palju kaotamata võimalik asetada kodule lähemale (taolist piletikonstruktsiooni tuntakse open-jaw nime all). Enne reisiplaanide lukkulöömist soovitame kontrollida Timaticu ja Reisi Targalt lehe abil üle erinevate riikide sisenemisregulatsioonid, olla kindlad, et kuupäevad reisimiseks sobivad (sest nende hilisem muutmine võib olla seotud lisatasudega või olla sootuks mitte võimalik) ning jätta piisavalt varuaega kõigist võimalikeks ümberistumisteks üksteisega mitte seotud piletite vahel.

Lähis-Ida + Aasia + Austraalia alates 1631 eurost (üks suund)

Vähetuntud lennufirma Oman Airi pakub koostöös Malaysia Airlinesiga väga atraktiivseid äriklassi lennuhindu Milanost Perthi Lääne-Austraalia osariigis (mis alles hiljuti oma ranged koroonapiirangud lõpetas ja muu Austraalia eeskujul samuti maailmale avanes). Lennud kulgevad marsruudil Milano-Masqaţ-Kuala Lumpur-Perth ning parim uudis on, et stopoverid on lubatud (üks tasuta, teine 50 dollari eest, mis lisandub piletit väljastades selle hinnale). Näiteks ühe suuna pilet, millega peatutakse nii Omaanis kui ka Malaisias, maksab koos maksudega umbes 1631 eurot. Edasi-tagasi lend ilma peatusteta on odavam ja saadaval umbes 2386 euro eest.

Masqat mõjub autentsemalt kui Dubai ja on lühemaks peatuseks põnev uudistada. Foto: patano / Wikimedia Commons

Kui Kuala Lumpuri ja Perthi vahelisi lennuotsasid lendab Malaysia Airlines oma väiksema Boeing 737 lennukiga (tugineme siin ja edaspidi üksnes ühele maikuise lennugraafikule, lennukitüübid võivad alati varieeruda päeviti ja muutuda suurema etteteatamiseta), siis kaks esimest veidi alla seitsmetunnist lennuotsa on opereeritud Oman Airi Boeing 787 Dreamlineriga, kus istmete umbes kaks meetrit ning teenindus suurepärane: lennuvlogger Sam Chui jõudis koroonaeelsel ajal imetada Oman Airi esimest klassi ja äriklassi kõige alaväärtustatumateks maailmas, postitades Youtube keskkonda naeratades datleid pakkuvaist lennusaatjatest küllastunud video. Ning ilmselt Oman Airi stjuardessid ja stjuardid väga kõrget taset ka hoiavad, sest augustis 2021 võitis Oman Air Skytraxilt kinnituse, et nende kabiinipersonal on parim kogu Lähis-Idas.

Teatud miinuseks võib pidada, et Oman Air ei kuulu küll ühtegi allianssi, kuid miile saab siiski teenida näiteks Etihadi Etihad Guest või Qatar Airwaysi Privilege Club programmis. Tegu on küll niiöelda Business Lite piletiga, kuid Oman Air ei ole erinevalt mõnest Euroopa lennufirmast lennumugavusi oluliselt kitsendanud:pagasit saab reisija lennukisse võtta kahe kuni seitsmekilose koti jagu, äraantavaid kohvreid tohib olla aga 50 kilo jagu.

Piletid ei pruugi olla saadaval kõigiks kuupäevadeks ning hinnareeglite põhjal oletame, et see hind ei ole luba reisida väljuval suunal 1. aprillist 20. aprillini ja 15. detsembrist 30. detsembrini, naasval suunal 23. aprillist 30. aprillini ja 1. augustist 20. augustini. Piletid tuleb väljastada broneerimisega samal päeval.