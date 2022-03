PROGNOOS ⟩ Lähiajal on oodata lennupiletite kallinemist

Olgem ausad, sellised lennupiletite hinnad, mis me viimasel ajal näinud oleme, on kohati ikka päris absurdsed. Vahemere äärde või Euroopa suurlinnadesse lennata on sageli odavam, kui bussiga Tallinna ja Tartu vahet sõita. Sai isegi ära kasutatud Wizz Airi pakkumine, kus lend Tallinnast Kiievisse maksis jaanuaris veidi üle 1€, koos priority boardinguga (eelisjärjekorras pardaleminek) tuli 14€. Suht absurdne, aga nii oli, tõdeb trip.ee eestvedaja Veigo Kell.

Veel näiteid viimase kuu piletihindadest:

Foto: Trip.ee

Foto: Trip.ee

Foto: Trip.ee

Foto: Trip.ee

Sellistest piletihindadest ei tasu ennast üleliia uinutada lasta. Esiteks, soodsaid hindu pakutakse pigem lendamise madalhooajal, teiseks, lennufirmad üritavad Covid pandeemiast räsitud reisilusti taastada.

Põhjuseid on aga veel muidki.

Lennukikütus on oluliselt kallinenud

Kui me üldiselt näeme kütuse hindade muutumist autoga bensiinijaamas tankides, siis üsna sama trend kehtib ka lennukikütuse puhul. Eurocontrol teeb sellekohast statistikat ja pilt pole just ilus. Vaid ühe nädalaga tõusis lennukikütuse hind 33% (ühikuks on gallon).

Foto: IATA/Platts

Selline hinnatõus lihtsalt peab varem või hiljem piletihindadesse jõudma.

Tõelised sooduskampaaniad hakkavad läbi saama

Ryanair võttis pandeemia ajal poliitikaks, et lennupiletite hind pole oluline, peaaasi, et lennukid lendaks, lennundusega seotud inimestel oleks tööd ja inimesed täidaks tänu soodsatele piletihindadele lennukeid. Selline lähenemine kestab neil veel kusagil aprilli-maini, sealt edasi – näeme.

Kuna Euroopas on kõikvõimalikud reisipiirangud kadumas, on ka huvi reisimise vastu taastunud. Näiteks Lufthansa grupi lennufirmad näevad ees suurepärast reisisuve. Oleks imelik, kui nõudlus järsult kasvab, siis lennufirmad hindadega vastavalt ei reageeriks.

Kas see on odavate lennupiletite lõpp?

Nüüd võib Viimset reliikviat parafraseerides tekkida tahtmine küsida, kas see on odavate lennupiletite lõpp?

Vastus võiks olla sealtsamast Reliikviast – ei, see pole kaugeltki lõpp. Aga arvestada tuleks, et hinnad, millega meid viimase aasta jooksul harjutatud on, pole päris normaalsed. Ja lennufirmad on aina osavamad jätma muljet, et lendamine ongi üliodav.

Lendude sooduskampaaniad pole kaugeltki läbi, neid tuleb veel ja veel. Aga tuleks ennast hakata harjutama, et see, milliseid hindu me siin viimasel ajal näinud oleme, päris samal kujul enam ei jätku.

Kui sa soovid soodushindadest osa saada, siis pead oma lennukuupäevades olema paindlik. Kui on fikseeritud kuupäevadega lend, siis ei tasu üllatuda, et see võibki paganama kallis olla.

Veel üks huvitav trend viimasest ajast – n-ö tavalennufirmad on aina osavamad odavlennufirmade trikke ära kasutama. See on muidugi mitme otsaga asi, sest Euroopas lennates eristab tavalennufirmasid odavlennufirmadest põhiliselt see, et nad müüvad jätkulende. Pagasi ja pardateenindusega vahet pole – kõige eest tuleb odavamate piletite puhul maksta.

Kokkuvõtteks