Venemaa turismisektor on šokiseisundis

Euroopa Liidu, USA ja veel mõne riigi õhuruum on Venemaa lennukitele suletud, liisingfirmad ootavad enamikku Venemaal tsiviillennunduses kasutuses olevaid lennukeid tagasi, kaks suurt lennukitootjat Airbus ja Boeing on peatanud lennukite tehnilise toe Venemaal, Venemaale kehtestatud sanktsioonid on rubla kursile mõjunud hävitavalt, Venemaa pangad on osaliselt ära lõigatud SWIFT süsteemist, välismaised turismiga seotud ettevõtted lahkuvad Venemaa turult.

Ülevaade viimase paari päeva uudistest:

Kaks Venemaa suurt reisikorraldajat Coral Travel ja selle tütarfirma Sunmar teatasid reisibüroodele ametlikult kõigi oma reisiprogrammide tühistamisest kuni 28. märtsini. Lende tehakse ainult välismaal viibivate turistide kojutoomiseks.

Vähemalt 28. märtsini ei saada välismaale turiste ka reisikorraldaja Pegas Touristik.

Airbnb ja Booking.com on oma tegevuse Venemaal peatanud.

Venemaa suuruselt teine lennufirma S7 Airlines teatas kõikide rahvusvaheliste lendude peatamisest alates 5. märtsist (Tai, Egiptus, Lõuna-Korea, SRÜ riigid, Türgi, AÜE).

Jekaterinburgis, Irkutskis ja Vladivostokis tegutsev Ural Airlines peatas lennud Taisse, Egiptusesse, Araabia Ühendemiraatidesse, Armeeniasse, Ažerbadžaani ja Iisraeli.

Egiptusesse ja Türki lennanud Smartavia peatas ajutiselt lennud.

Egypt Air peatas ajutiselt lennud Moskvasse. Viidatakse probleemidele kindlustusega.

Turkish Airlines teatas Venemaa lendude puhul minimaalseks ümberistumisajaks Istanbulis 7 tundi.

Venemaa lennufirmadel on põhjust karta välismaale lendamist, sest osad lennukid on liisingfirmade agentide poolt juba arestitud.

Kaugreisidel viibivatel vene turistidel on raskusi tagasipöördumisega, sest paljud lennud on tühistatud.

Tais on hotellid hakanud Venemaa turistidelt nõudma sularaha, sest pangakaartidega, k.a. mittesanktsioneeritud pankade omadega, maksmine kas ei toimi üldse või on häiritud.

Venemaalt lähipäevadel ükskõik kuhu väljuvate lendude pileteid müüakse ulmehindadega. Ühe suuna piletid maksavad sageli üle 1000 euro.

Seoses rubla vahetuskursi languse ja üldise ebakindlusega on Türgi ja Egiptuse pakettreisid loetud päevadega kallinenud üle 80%.

Hetkel ongi 3 põhilist riiki, kuhu turiste viiakse Egiptus, Araabia Ühendemiraadid ja Türgi.

Juba väljaostetud reise ei pruugi toimuda, sest kui reisikorraldaja pole tarnijatele tasunud, tuleb vahepeal odavnenud rubla tõttu tasuda hoopis suurem summa ja kahjudega ei kipu reisikorraldajad kauplema.

Samas ei unustata öelda, et Vene turistide puudumisel kukub mõne Euroopa riigi (Kreeka, Küpros) turism peagi kokku. Lennupiletite broneeringute põhjal võiks siiski öelda, et lähikuude perspektiivis võivad kõige rohkem pihta saada hoopis sellised Vene-sõbralikud riigid nagu Armeenia, Ažerbaidžaan ja Usbekistan.

Kokkuvõtteks

Venemaale kehtestatud sanktsioonid on juba jõudnud mõju avaldada, kuid tundub, et paljudele pole reaalsus veel kohale jõudnud. Paljud inimesed kas ei mõista toimuvat või siis keelduvad seda uskumast. Iseloomulik on, et üheski Venemaa turismiuudises ei mainita Ukrainas toimuvat sõda. On kas «konflikt» või «olukord».