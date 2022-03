Troopiline paradiis loobus vaktsineeritutele testinõudest

Maldiivid olid esimesi Aasia riike, kus koroonapandeemia algfaasi järel turismile taas uksed avati: reisijad on olnud oodatud alates 15. juulist 2020. Aasia väikseimaks riigiks (26 atolli kogupindalaga 298 ruutkilomeetrit) olevad Maldiivid sõltuvad turismist väga ning alates 5. märtsist ei ole riigi turismiministeeriumi kinnitusel vaktsineeritud reisijail vajalik sõidu eel testi teha. Ka tõhustusdoosi ei küsita.

Reisileht Follow My Anchor soovitab Maldiividele reisida kõigil merehuvilistel, kiites eeskätt privaatsete hotellisaarte luksuslikkust ning ka suhtelist vabadust reeglitest, mida külastajad alkoholi ja riietumisreeglite suhtes konservatiivselt meelestatud islamimaal muidu arvestama peavad. Miinuseks nimetab veebileht vähest autentsust ning ka Maldiivide privaatsaartel puhkamisega seotud kulusid: näiteks veealune sviit hotellis nimega Muraka maksab koguni 50 000 dollarit öö. Loetelu kõigist (ka märksa soodsamaist) avatud hotellidest võib leida Visit Maldives veebilehelt .

Reisi Targalt veebilehe andmeil vajab Eesti kodanik Maldiividele reisimiseks viisat, mida on võimalik taotleda piiril (viisa kehtivus on 30 päeva). Pass peab kehtima vähemalt kuus kuud pärast reisi lõppemist. Vajalik on kehtiv reisidokument, tagasisõidu lennupilet ja piisavate rahaliste vahendite olemasolu.