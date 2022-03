Täpselt 500 aastat enne meid sisenes Mehhiko kiltmaale Hernán Cortés, Extremadurast pärit raha- ja auahne konkistadoor. Räägitakse, et vaid mõnesaja sõduriga marssis ta 1521. aasta augustis Ameerika võimsaima riigi vastu, võttis selle valitseja vangi ja alistas Asteegi riigi. Toonane mehhikate — just nii kutsusid asteegid end ise — pealinn keset suurt Texcoco järve oli hästi kaitstud ja suurem kui ükski kristlaste linn Euroopas (kui vahest Konstantinoopol välja arvata). Ja ometi õnnestus Cortésil toonase nimega Tenochtitláni linn imeväel Hispaania krooni ja kristliku kiriku nimel vallutada. Nõnda jutustatud heroiline lugu on meile kooliõpikutest tuttav.