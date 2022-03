SINNA JA TAGASI ⟩ Vanamees ja meri

Jagan pisikest saladust nimega E-klassi kajut. Need on Tallinki laevadel kõige odavamad (minu oma maksis 105 eurot kruiisi kohta, mida pole küll vähe) ning ehkki kajuti kirjelduses väidetakse kajut olema aknata, on kõigil seni aken imekombel olemas olnud. Tõsi, kajutid on sügaval laeva ahtris ja neisse mitte üksnes ei või kosta müra (nagu kajutikirjeldus eufemistlikult hoiatab), vaid kindlasti vägagi kostab. Kuid säästetud raha eest võib lubada endale midagi erilist ja meeldejäävat, näiteks einet laeva buffet-restoranis.