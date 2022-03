Finnair soovitab Aasia reisile nüüd oma snäkikott kaasa võtta

Soome lennukompanii Finnair, kelle ärimudel rajanes suuresti üle Venemaa viivatel Aasia lendudel, on sunnitud lendama osasid liine suure kaarega. Seetõttu on lennuaeg näiteks Tai ja Euroopa vahelisel suunal pikenenud umbes kolme tunni võrra. Kui üldreeglina lennatakse nüüd üle Pakistani ja India, siis 28. veebruaril sooviti vältida ka Pakistani õhuruumi ja seega viis marsruut Taist Soome suisa üle Egiptuse. Lennuaeg oli 13 tundi ja 44 minutit, päev varem, mil lennati üle Venemaa ja Kasahstani, aga vaid 10 tundi ja 31 minutit. Üle Egiptuse viis riivamisi ka 2. märtsil toimunud otselend AY 154 Arlandast Phuketile, kuid see pole reegel: 4. märtsil lennati otsemat liini läbi Iraani õhuruumi.