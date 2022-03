Piiriületaja deklaratsiooni esitamise nõue kadus

Samas on alles nõue, et rohkem kui 9 kuu eest viimase vaktsiinidoosi saanud või rohkem kui 180 päeva eest koroonahaigust põdenud «punastest» Schengeni maadest saabudes nädalaks eneseisolatsiooni jäävad. Peaspetsialist Kerstin-Gertrud Kärblane lausus, et see kehtib ka Ukraina sõjapõgenikele, kellele 1. märtsil lõi vabariigi valitsus erilise aluse riiki sisenemiseks. Reegli eirajat võib ähvardada kuni 9600 euro suurune sunniraha, samas on seoses piiriületaja deklaratsiooni täitmise kohustuse kadumisega kontroll rohkem isiku enda vastutus.

Euroopa Liidu ja Schengeni riikide, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kohta on kasutusel näiteks termin «testimiste suhtarv» (üle või alla 300), nimekirjas «riigid ja territooriumid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, sh ka turismi eesmärgil» puhul kasutatakse aga terminit «nakatumisnäitaja» (üle või alla 75). Reeglid on sealjuures sellised, et kui saabuda riigist, kus «testimiste suhtarv» on üle 300, peab mittevaktsineeritu või läbipõdenu igal juhul jääma eneseisolatsiooni, kui «testimiste suhtarv» on aga väiksem, võib selle asendada testiga. Samas kui «nakatumisnäitaja" kategoorias «muud riigid ja territooriumid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda» on alla 75, ei pea ka vaktsineerimata inimesed testi tegema ega ennast isoleerima. Nii ütlevad tabelid.