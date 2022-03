Ukraina sõjapõgenikele on valmis öömaja andma 47 Eesti majutuskohta

Teadaolevalt on kuni kakskümmend voodikohta olnud valmis eraldama ka vähemalt üks viie tärni hotell, mille omanik ei soovinud olla küll artiklis nimetatud, sest ütles end mitte soovivat kujundada teiste häda enda PR-projektiks.

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonispetsialist Mona Sõukand ei tahtnud öelda, kus on peavarju saanud juba Eestisse saabunud pagulased, põhjendades seda inimeste šokiseisundiga. Ka ei olnud võimalik avaldada Eestisse juba jõudnud sõjapõgenike arvu ega oletada nädala jooksul saabuda võivate arvu.

Sõukand ei saanud ka täpsustada, kas majutuse eest makstakse ja kes seda teeb. Hotelliringkondadest on antud siiski mõista väljakujunenud arusaamast, et riiklikest või rahvusvahelistest vahenditest kompenseeritakse majutuse kulu teatud osas, kuid ilmselt mitte tavaliste hinnakirjade ulatuses. «See ei ole peamine. Tähtis on inimesi aidata,» rõhutas üks anonüümseks jääda soovinud hotelliomanik.