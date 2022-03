ÜLEVAADE ⟩ Venemaa lennundust ootab ees enneolematult tume tulevik

Kuigi täna võib see aeg kaugena tunduda, siis mitte nii väga ammu, kuni 2020. aasta alguseni olid Aerofloti lennud Tallinnast või Riiast Aasiasse lendamiseks sageli täiesti arvestatav variant. Pandeemia puhkedes lennud Moskvast peatati ja taastuda need ei jõudnudki, sest pärast Venemaa poolset sõja kuulutamist Ukrainale pole Venemaa lennufirmad Euroopa Liidu, USA ja veel mõne riigi õhuruumis enam teretulnud. Vastupidine kehtib muidugi ka – 36 Venemaad sanktsioneerinud riigi lennukitele on Venemaa õhuruum suletud. Lisaks on Venemaal peatatud kahe suure lennukitootja – Airbusi ja Boeingu tehniline tugi.

Venemaa võimud on nüüd küsimuse ees, kuidas riigi tsiviillennunduse normaalne töö säilitada? Kuna lennundus on tänapäeval väga rahvusvaheline ettevõtmine, siis on lahendamist vajavaid probleeme küllaga ja juba lähema kuu jooksul on neil oht kuhjuda ulatuses, mis võib kujuneda hullemaks, kui oli Nõukogude ajal. Lühike ülevaade:

Liisitud lennukid

Venemaa lennufirmad kasutavad kokku 980 reisilennukit, millest tuumik ehk vähemalt 777 lennukit on liisitud, neist suurem osa rahvusvahelistelt firmadelt. Aerofloti, S7 Airlinesi, Rossiya, Azur Airi ja Ural Airlinesi 515 liisitud lennuki turuväärtus on hinnanguliselt ligikaudu kümme miljardit eurot. Enamasti on need saadud Iirimaal tegutsevate liisingfirmade finantseerimisel.

Vastavalt EL sanktsioonidele peavad liisingufirmad lepingud üles ütlema järgmise kolmekümne päeva jooksul ja lennukid tuleb liisingfirmadele tagastada.

Loomulikult võib tekkida Venemaal tahtmine liisingfirmad pikalt saata ja lennukeid neile mitte tagastada. Siin tekib kaks probleemi:

selline lennufirma ei saa tulevikus enam ühtegi lennukit liisida ja lennufirmade majanduslik olukord ei võimalda cash&carry tüüpi lennukite kohest väljaostmist

tagastamata lennukitega pole võimalik välismaale lennata, sest seal lennukid arestitakse.

Põhimõtteliselt tähendab lennukite mittetagastamine, et selle lennufirmaga on peagi kõik.

Hooldus ja varuosad

Venemaale kehtestatud sanktsioonid tähendavad, et lennukitootjatel ja teistel tarnijatel on võimatu Venemaale tarnida varuosi või teha lennukitele tehnilist hooldust. Lennufirmadel on olemas tavaliselt paari nädala jagu varuosi, aga paar nädalat mööduvad kiirelt.

Venemaa lennufirmadel on ära lõigatud juurdepääs Airbusi ja Boeingu lennukite hooldusraamatutele, milleta lennukeid ja mootoreid pole võimalik hooldada ei Venemaal ega ka üheski teises riigis.

Kõige rohkem mõjutab see kahte kõige populaarsemat reisilennukit Airbus A320 ja Boeing 737, mis kasutavad Prantsuse-USA toodetud CFM lennukimootoreid. CFM ei tarni Venemaale enam uusi mootoreid ega varuosi, on lõpetanud tehnilise toe ja garantiilepingute täitmise ning sulges mootoreid puudutava dokumentatsiooni ja telefonitoe.

Võimalik muidugi, et varuosade saamiseks leitakse mõned hämaravõitu teed, aga välisriikidesse lendamiseks vajalikku kehtivat tehnilist ülevaatust niisama ei saa.

Lennukite kindlustus

Vene lennufirmad ei saa enam lennukeid kindlustada, mis tähendab, et üksi riik ei luba selliseid lennukeid oma õhuruumi ja rahvusvahelised lennud tuleb lõpetada. Venemaal on potentsiaalselt üks riiklik kindlustusfirma, mis oleks võimeline lennukeid kindlustama.

Venemaa enda lennukid

Venemaal on muidugi teatud hulk Suhhoisid, IL-e ja AN-e, aga see on ka kõik. MC-21 lennuk on arendamisel, kuid juurdepääsu puudumine välismaisele tehnoloogiale seda lähiajal taevasse ei too.

Lennukite rent

Päriselt ei saa välistada võimalust, et Venemaa rendib välismaalt lennukeid koos meeskondadega, mis lendaks Venemaa lennufirmade asemel.

Allianssidest välja

Venemaa lennufirmadest kuuluvad lennundusallianssidesse Aeroflot (SkyTeam) ja S7 (Oneworld). Juba praeguseks on mitmed lennufirmad lõpetanud Aeroflotiga koodijagamise, kuid välistatud pole ka Aerofloti väljaheitmine SkyTeami allianssist ja/või S7 Oneworldist. Sellel oleks rohkem küll sümboolne tähendus.

Kokkuvõtteks

Venemaa lennufirmade kohal on järgmised ohud:

Oht füüsiliselt ilma lennukiteta jääda, kuna suurem osa lennukitest tuleb tagastada liisingfirmadele.

Oht jääda ilma varuosadeta.

Oht jääda ilma lennukite tehnilisest hooldusest.

Oht jääda ilma kindlustuseta.