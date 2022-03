Villa Ammendes serveeritakse kirkaid emotsioone

Villa Ammende peauksest sisse astudes olin kohe meeldivalt üllatunud. Hotelli fuajee on avar ja maitsekalt sisustatud, tekitades samal ajal äärmiselt õdusa tunde. Just selline on minu silmis ideaalne koht, kuhu pärast pikka ja teguderohket päeva võõras linnas maanduda. Kohtudes maja ülimalt toreda ja rõõmsameelse perenaise Maarika Kochiga, ei jää kahtlustki – sinna majja on külalised väga oodatud.