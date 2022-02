​Alates 26. veebruarist on Dubaisse sisenemiseks vajalik omada QR-koodiga varustatud vaktsineerimistunnistust, teha 48 reisieelse tunni sees negatiivne koroonatest (mille kohta väljastatud tõend peab samuti olema varustatud QR koodiga) või esitada (taaskord QR koodiga varustatud) tõend, et reisija on COVID-19 haigusest tervenenud reisieelse kuu sees.